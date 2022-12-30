Мнение: О прелести курортных романов

Мы живем в мрачное время – не так давно на наших глазах Россия в очередной раз покончила самоубийством, в каком-то смысле – вместе с нами со всеми, и для многих всё происходящее последние месяцы – какое-то душное балаганное посмертие, бесконечное погружение в безумие и хаос преисподней. От абсурда рассыпающегося мира все пытаются спасаться – или хотя бы отвлекаться – по-разному. Мой добрый старый коллега, социолог Сергей Белановский, в свои 70 лет (да, он ровесник Путина) вдруг решил… писать школьные сочинения. Решил – и написал, о чем оповестил своих подписчиков на Фейсбуке.

Историю он изложил странную, вполне в духе нынешнего кафкианского времени: к его жене обратилась знакомая знакомой жены, у той есть дочь-школьница, и вот школьнице задали написать сочинение… по рассказу Чехова «Дама с собачкой». Кто помнит – это рассказ об адюльтере. С каких пор его проходят в школе, а главное – с чего вдруг подросток должен что-то знать о супружеских изменах, да еще в ситуации, когда ОБА участника мезальянса в браке, а один к тому ж почти вдвое старше пассии – бог весть. Но Белановский, корифей российских общественных наук в области проведения и анализа фокус-групп, ухватился за возможность хоть как-то отвлечься, как он выразился, «от повестки» – и пообещал, что напишет сочинение. Сам. За школьницу 15 лет.

Дальше даю его текст с его же пояснениями:

«…Я спросил, дал ли преподаватель какие-то указания. Ответили, что эпиграфом надо было взять пушкинское “А счастье было так возможно”. Видимо, преподавателем была романтически настроенная пожилая женщина (гипотеза). Ладно, мне не жалко. Написал.

Да, еще одно замечание. Я не люблю Чехова. У меня было мало поводов рассуждать об этом, но однажды совершенно неожиданно на эту тему высказался Яременко. Цитата не дословная, но смысл такой: только-только в России начало возникать гражданское общество, как Чехов в своих рассказах смешал его с дерьмом. Слово “дерьмо” Яременко, конечно, не употребил, но смысл его слов я передаю точно. И он полностью совпадает с моим пониманием.

Передаю сочинение на суд публики.

СОЧИНЕНИЕ

А.П.Чехов. Дама с собачкой

Эпиграф: «А счастье было так возможно…» А.С.Пушкин

Рассказ А.П.Чехова был написан в 1898 г. Впервые опубликован в журнале «Русская мысль» в 1899 г. Рассказ был замечен литературными критиками и широко обсуждался в прессе. Оценки были в основном положительные.

Сюжет рассказа может быть передан словами «курортный роман», а его суть могла бы быть передана названием «Обыкновенная история».

Обыкновенность сюжета рассказа, наверное, может быть выражена словами «вечная неудовлетворенность бытия» (Уайлдер). Герои рассказа прежде всего не удовлетворены своей семейной жизнью. Гуров относится к своей жене так: «Его женили рано, … и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. … А он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома». В этом описании следует обратить внимание на скрытую издевку, переданную словом «мыслящая».

Не лучше относится к своему мужу героиня рассказа Анна Сергеевна: «Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей». О ее отношении к мужу, а именно о том, насколько он ей не интересен и до какой степени она не рассматривает его службу, как общее семейное дело, говорит и следующий фрагмент: «Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно».

Но герои не удовлетворены не только своей семейной жизнью, но и жизнью вообще. Гуров так воспринимает свою работу и свое окружение: «Всё … было его ложью, его оболочкой, … как, например, его служба в банке, споры в клубе, … хождение с женой на юбилеи. … Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить».

Что касается Анны Сергеевны, то в рассказе конкретно не указывается, чем именно, помимо своих семейных отношений, она не удовлетворена в своей жизни, но по контексту можно предположить, что праздностью и отсутствием осмысленного дела.

Курортные романы – вещь, широко распространенная как во времена Чехова, так сегодня. К героям рассказа применима фраза «встреча двух одиночеств», которая делает возникновение любовных отношений практически неизбежным.

Депрессивное состояние, которое испытывают герои рассказа, хорошо знакомо и многим современным людям. «Лечение» от него может быть разным: алкоголь, наркотики, и … любовный роман. Не случайно Хэмингуэй пишет: «Любовь – это опиум для народа». Правда, добавляет: «Для некоторой его части. Для лучшей его части».

Действительно, можно согласиться, что романтическая любовь – лучшее средство от депрессии, чем алкоголь. Правда, существует еще одно средство – трудоголизм (в более широком смысле – чувство призвания). Однако как для героя, которому надоела его работа (банк), так и для героини, у которая вообще ничем не занята, этот вариант «лечения» недоступен. Возможно, А.П.Чехов подспудно хотел выразить и эту мысль, характерную для многих его рассказов, хотя этот аспект скрыт от поверхностного взгляда выдвинутой на первый план любовной историей.

Курортные романы, как и краткосрочные романы вообще, в качестве лекарства от депрессии дают сильную, но кратковременную разрядку, о чем пишет и сам Чехов, упоминая о прошлых любовных отношениях у обоих героев. Специфика сюжета чеховского рассказа в том, что отношения приняли долгосрочный характер и породили сильное чувство. Такие истории происходят и сегодня, хотя далеко не каждый курортный роман имеет столь серьезное продолжение. В этом аспекте сюжет рассказа выглядит уже как не совсем «обыкновенная история».

В конце рассказа А.П.Чехов описывает ловушку, в которую попали герои рассказа, и из которой не видно выхода. «Они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается».

Обращает на себя внимание, что Анна Сергеевна, регулярно ездившая в Москву, делала это на деньги «лакея-мужа». К сожалению, в рассказе отсутствует подробное описание сцен, как она выпрашивает у мужа деньги.

С позиции современности драма героев рассказа кажется преувеличенной. Развод стал относительно легким и обыденным делом. Во времена Чехова ситуация была иной. Разрыв семейных уз мог иметь серьезные последствия. Судьба Анны Карениной – известный тому пример.

Сегодня герои рассказа могли бы развестись и заключить новый брак. «И счастье стало бы возможно». Но возможно ли? Да, пушкинская Татьяна действительно произнесла эти слова. Но была бы она счастлива с Онегиным, который, сидя у камина, «ронял в огонь то туфлю, то журнал»? С нашей точки зрения, муж Татьяны был для нее гораздо лучшим выбором, чем никчемный (а вовсе не «лишний», как писал Белинский) Онегин.

Правда, по сюжету пушкинского романа Онегин впал в депрессию из-за того, что не смог вернуть Татьяну. Но если бы, по современным понятиям, Татьяна развелась со своим мужем и вышла замуж за Онегина, она стала бы счастлива? А Онегин не страдал бы от депрессии и бессмысленности жизни? Судя по тому, как Пушкин описывает своего героя, в этом можно усомниться. Еще не дай Бог, начал бы пить, как герои «Повестей Белкина»…

Прелесть курортных романов состоит в их краткосрочности. Краткосрочно, как правило, и семейное счастье, если понимать его в романтическом смысле. Не случайно существует выражение «медовый месяц». А что происходит после его окончания? Нет, отчуждение и депрессия возникают далеко не всегда. Бывают благополучные, крепкие семьи, и их немало. Но романтические отношения, как при первом поцелуе, сменяются иными аспектами семейного счастья. Какими – вопрос отдельный. В рассказах Чехова (причем, не только в «Даме с собачкой») таких описаний нет.

Так были бы счастливы герои рассказа, если бы развелись и сочетались новым браком? Скорее всего – нет. В рассказе видно, что за исключением романтических отношений их ничто не связывает. А такие отношения не могут быть долгими. «Любовная лодка разбивается о быт» (Маяковский).

Редкие и тайные встречи окрашиваются романтикой, превращаются в праздник, который, к сожалению, не «всегда с тобой» (Хэмингуэй). В краткости их очарование и одновременно мучение. И именно в этом, а не сложности разводов, видится потенциальная драма рассказа, хотя на первый план выдвинута необходимость скрываться и прятаться.

Лишь один вопрос в рассказе Чехова остался нераскрытым. Почему прежние любовные отношения героев рассказа не стали долгосрочными и даже не оставили серьезных следов в памяти, а те, что описаны в рассказе, превратились в длительную связь. Чехов не раскрывает эту тему и не дает ответа на этот вопрос. Теории феромонов в то время не существовало. Поэтому он, вслед за Гоголем, лишь констатирует, что «бывают, однако, такие истории. Редко, но бывают».

КОНЕЦ СОЧИНЕНИЯ

Дальше я дам свое краткое резюме по тексту и по самой «Даме», а здесь ограничусь лишь одной эмоциональной репликой, которой я прокомментировал опус в аккаунте Белановского, едва только прочел вступление:

«Плевать и на общество, и на Яременко (кто это, кстати?) Только Чехов! Нельзя сравнивать несопоставимые величины. Пусть в России не будет общества вообще никогда, пусть не будет самой России, черт бы с ней – но пусть остается Чехов. Возможно, он – вообще лучшее, что могла породить эта земля и сам русский язык».