США будут требовать отрицательный анализ на COVID-19 у всех прибывающих из Китая

В Китае новая вспышка COVID-19, но Пекин отказался от своей политики нулевой заболеваемости. США опасаются, что это может сказаться и на американцах, поэтому они ввели новое требование ко всем, кто прибывает из Китая, — предоставлять отрицательный результат анализа на коронавирус.



AP

Администрация Байдена опасается роста заболеваемости коронавирусом в Китае, и поэтому она решила ввести требование ко всем путешественникам из Китая, включая Гонконг и Макао, предоставлять отрицательный тест на COVID-19 перед въездом в США, пишет The New York Times. Такое требование будет действовать с 5 января. По словам американских властей, они очень переживают из-за того, что Китай не делится информацией по поводу новой вспышки заболевания на его территории.

В итоге все пассажиры, которые прибывают в США из Китая, в том числе через третьи страны, вне зависимости от гражданства и вакцинации должны будут предоставить результаты анализа на коронавирус. Ранее такие же требования ввели Италия и Япония, а также Индия. Похожие ограничения были и во времена Дональда Трампа.

И некоторые теперь задаются вопросом, точно ли они необходимы, ведь вспышка коронавируса есть и в некоторых частях самих США. Администрация Байдена, в свою очередь, уверяет, что это не запрет на въезд, а «осторожное» требование анализов для всех путешественников из Китая, не только для китайцев.

Китайские власти сообщают о сотнях тысяч новых случаев заражения в день, но они не делятся надёжными подробными данными, поэтому другим странам сложно оценить реальную ситуацию. Вашингтон говорит, что предлагал Китаю и вакцины, и другую помощь в борьбе с коронавирусом, но Пекин отказался.

Однако некоторые эксперты отмечают, что вместо того, чтобы убедить Китай делиться своими данными, новая политика Штатов, наоборот, может даже сделать хуже. Они отмечают, что сейчас надо бы наладить политическую и дипломатическую коммуникацию с Китаем, а Штаты идут в обратную сторону.

Проблема заключается в том, что после трёх лет политики нулевой терпимости к коронавирусу Китай решил от неё отказаться — и произошла вспышка вируса. Связано это с тем, что у китайцев не сформировалось к нему природного иммунитета. Вирус распространяется быстро, и это даёт ему возможность эволюционировать, то есть могут появиться новые мутации, которые разойдутся по миру.

Хотя пока что, как приводит The New York Times слова экспертов, нет никаких данных, что новый вариант коронавируса придёт из Китая в другие страны.