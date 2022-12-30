Немецкая экономика смотрит в наступающий год с беспокойством и пессимизмом

Как показал опрос, проведённый Институтом германской экономики, немецкие промышленники смотрят в наступающий год с пессимизмом, пишет телеканал Das Erste. 39 из 50 опрошенных отраслей говорят о значительном ухудшении ситуации по сравнению с прошлым годом и ожидают вынужденного сокращения производства из-за высоких цен на электроэнергию, нехватки квалифицированного персонала и высоких ставок по кредитам.

Немецкая экономика смотрит в следующий год с пессимизмом. Большинство промышленных объединений ожидает спада производства — это показал опрос, проведённый Институтом германской экономики. По его данным, основными причинами являются высокие расходы на электричество и недостаток квалифицированной рабочей силы. По сравнению с опросом прошлого года настроения в промышленных объединениях значительно ухудшились.

Он смотрит в новый год с большим беспокойством. Михаэль Хютер — директор Института германской экономики. Его институт опросил почти 50 промышленных объединений.

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР, директор Института германской экономики: Ситуация с настроениями сейчас крайне негативная — значительно хуже, чем в прошлом году. 39 отраслей сообщают, что положение, по их оценкам, существенно ухудшилось.

Лишь относительно небольшое количество объединений ожидает, что производство в их отраслях увеличится в наступающем году. Явное большинство, напротив, считает, что производственная активность будет, скорее, снижаться. Год назад ни одно промышленное объединение не ожидало сокращения производства.

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: Дело в стоимости энергии, которая в течение года достигла исторических высот. И это, конечно, касается ядра немецкой экономической модели — промышленности, в первую очередь, энергоёмких отраслей. Там настроения особенно удручающие.

Строительная отрасль, которая год назад ещё процветала, сейчас страдает от взрывного роста расходов и повысившихся процентов по кредитам. Несколько лучше дело обстоит в гастрономической сфере и в гостиничном бизнесе, которые восстанавливаются после коронавирусного кризиса. Надежду даёт также стабильная ситуация на рынке труда.

МИХАЭЛЬ ХЮТЕР: В целом, у нас повсюду не хватает квалифицированных специалистов. Тут приходится говорить также о нехватке рабочей силы в самых общих чертах. Привлечь новую рабочую силу сейчас крайне дорого, и потому работодатели держатся за сотрудников.

Крепкий рынок труда, таким образом, может стать опорой для экономики в целом, говорят исследователи Института германской экономики. Потому что когда у людей есть работа, у них, как правило, есть и стабильный доход, и за счёт потребления они могут поддержать экономику.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.