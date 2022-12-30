Синоптики рассказали о погоде в столице

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается облачная погода с мокрым снегом, температура воздуха поднимется до плюс двух градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу температура воздуха останется прежней – от нуля до двух градусов тепла. В Московской области днем и ночью температура не опустится ниже минус трех, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ветер в регионе будет южный и юго-западный, его скорость не будет превышать 10 м/с.

При этом в Москве и области будет действовать до 21.00 мск пятницы желтый уровень опасности из-за гололедицы

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 1 января 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух прогреется до рекордных плюс пяти градусов тепла.

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