Экс-генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой

Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, сообщил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.

По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».

Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.

Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.

При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.

Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».

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