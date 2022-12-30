В ЛНР задержали женщину по подозрению в передаче Киеву данных о передвижении российских войск
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В Луганской народной республике российские спецслужбы задержали жительницу освобожденного Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники РФ, сообщил в силовых структурах ЛНР.
Источник сообщил, что переданные подозреваемой данные ВСУ могли использовать для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Ранее ФСБ РФ задержала в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области граждан РФ и Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ и ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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