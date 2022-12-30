Мнение: Моё сочинение про Даму

(ответ Сергею Белановскому)

Ответил своей версией, перечитав “Даму с собачкой” для чистоты эксперимента (рассказ на самом деле коротенький). На самом деле пришлось – Сергей, зная о моей специализации, начал донимать меня просьбой что-то посоветовать главным героям “как психолог”.

Выхода нет

Вы меня вынудили перечитать рассказ сейчас, благо, он совсем короткий… И напрасно. Я уже читал его раньше, как почти все рассказы Чехова, и я уже не помнил деталей, но, прочитав давеча ваше эссе, я уже смутно понимал, что вы написали какую-то чушь, вообще НЕ О ТОМ, не уловили главного, сути рассказа. А перечитав саму “Даму с собачкой”… Это ж нежнейшая и глубочайшая вещь! Эх, Сергей Александрович, ну что вы такое написали… Я даже беру назад свой первоначальный упрек: нет, вы написали именно как школьник, как человек, который видит только буквы, но не имеет ни личного опыта, ни, главное, самой душевной зрелости для того, чтобы понимать, в общем-то, одно из вершинных произведений всей мировой литературы…

Еще раз: это же Чехов. Это не руководство “как стать миллионером” и не книга рецептов лимонных пирогов. Герои у Чехова – это не смешные недотепы, написанные специально для того, чтобы премудрый читатель давал им умные советы бывалого, что им делать со своей никчемной жизнью (даже если кто-то из читателей, как я, со степенью психолога из чеховской как бы alma mater).

Я думаю, что у Чехова вся проза обычно о том, что сделать ничего нельзя. “Дама с собачкой” – это просто рассказ о двух очнувшихся посреди условного города мертвых. Двое очнулись и не могут никак до конца прийти в себя от того, какое это счастье – жить, дышать, смотреть на небо. Там весь текст – ОБ ЭТОМ. Не о “психологии”.

Они очнулись, а вокруг по-прежнему – мертвые. Страшные куклы. “А осетрина-то с душком!” Что тут можно “посоветовать”? Только умереть обратно. Выхода нет.