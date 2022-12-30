Загадочная история итальянцa, который исчез на 22 года и появился ничуть не постаревшим

В мае 1753 года Альберто Гордони, который считался довольно уважаемым членом общества и работал ремесленником и садовником в городе Такони, на Сицилии, Италия, шел по городской площади, когда внезапно и необъяснимо просто растворился в воздухе прямо на глазах у многочисленных ошеломленных свидетелей.

Конечно же, его сразу же начали искать и осмотрели все близлежащие места и дома, но нигде Гордони не обнаружилось. Также на этом месте не было никаких канав, и иных пустот, в которые он мог, предположительно, провалиться.

Все выглядело так, что в один момент этот человек существовал, а через секунду просто исчез с лица земли.

Дни превращались в недели, а недели в месяцы, месяцы в годы, но Гордони так никто и не видел, он оставался пропавшим без вести. Постепенно горожане начали забывать о нем, а потом и вовсе забыли.

А через 22 года, как заявляется, Гордони внезапно объявился на том же месте, где пропал. При этом он, судя по внешнему виду, не постарел за это время даже на год.

Когда его начали расспрашивать, что с ним случилось и где он был так долго, Гордони настаивал, что он вообще никуда не исчезал, и для него, якобы, вообще не существовало этих 22 лет.

Прошло еще несколько лет, прежде чем Гордони, наконец, доверился местному священнику по имени Марио, чтобы рассказать о том, что с ним на самом деле произошло.

По словам Гордони, в день своего исчезновения он увидел перед собой странный мерцающий туннель и вошел в него:

“Альберто внезапно попал в туннель и тот перенес его в “белый и неоднозначный” мир. Там не было никаких предметов, только причудливые аксессуары. Альберто видел нечто подобное на маленьком холсте, покрытом звездочками и точками, каждая из которых пульсировала по-своему.

Там было одно длинное существо с длинными волосами, которое сказало Гордони, что он провалилось в “трещину Времени и пространства” и доставить его обратно будет очень трудно.

Альберто горячо просил вернуть его обратно, но существо не торопилось и начало рассказывать ему о дырах, которые открываются в темноте, о каких-то белых каплях и мыслях, которые движутся со скоростью света, о душе без плоти и теле без души, о летающих городах с вечно молодыми жителями”.

Затем его наконец вернули на то место, где он был, но, если по ощущениям Гордони, он отсутствовал максимум полчаса, он никак не ожидал, что на самом деле прошло 22 года.

Священник Марио, по-видимому, был убежден, что Альберто Гордони говорит ему правду, и позже отвел его обратно в то место, где Гордони исчез и снова появился, чтобы посмотреть, произойдет ли там снова что-нибудь.

Когда они пришли туда, Гордони внезапно снова исчез и на этот раз навсегда. Он не появился ни через год, ни через многие десятилетия. Так как исчезновение произошло прямо на глазах Марио, то он перекрестился и затем приказал огородить это место, назвав его “Ловушкой дьявола”.