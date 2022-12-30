В чем встретить 2023 год? Рассказывает стилист

ЧТО НАДЕТЬ ЖЕНЩИНАМ?

Брючный или пижамный костюм

Лучше выбирайте в цвете, с пайетками или шелковый, тогда такой

костюм точно не будет похож на тот, что мы зачастую видим в офисе. Если вы

выберете шелковый пижамный костюм, то наденьте его с босоножками или яркими

лодочками, а также обязательно добавьте сверкающих украшений. Более смелые

модницы могут присмотреться к костюмам с трендовыми перьями у основания рукавов

или брючин.

Можно выбрать костюм-тройку, также в сочетании с серьгами-люстрами

или чокером с кристаллами, в этом случае, смотреться строго точно не будет, а

потом вы сможете распарить его и носить все изделия (брюки, жилет и пиджак) в

повседневных аутфитах или на работу. Таким образом, это станет очень хорошей

инвестицией в ваш гардероб, вместо 10-го праздничного платья на один раз.

Комбинезон

Беспроигрышный вариант для тех, кто не любит думать как сочетать

верх и низ, а еще большой плюс комбинезонов в том, что они стройнят, за счет

однотонного верха и низа образовывается цветовая вертикаль, вот именно она и дает

стройнящий эффект.

Платье-миди

Рекомендую обратить свое внимание на такие фактуры, как бархат или

жидкий шелк, они по-другому отражают свет, за счет этого смотрятся интереснее,

такого от вас никто не ждет. Платье-миди можно рассмотреть в фасоне платье на запа́х

(садится на 90% фигур), платье-комбинация, платье-бодикон (силуэтное), можно с вырезами-пикабу

(трендовые разрезы) на талии, этот прием еще и визуально дорисует нам ее при

необходимости.

Платье-мини

Вариант для смелых, не все готовы открыть ножки, но если фигура

позволяет – зачем нам скрывать шикарные ноги, их нужно демонстрировать.

Важное правило: чтобы не получилось слишком вульгарно, открывайте

только одну часть тела. Если открыли ноги – прикройте грудь и наоборот,

сексуальность должна быть в меру, с ноткой загадки.

Для еще большей интересности аутфита попробуйте фантазийные

колготки (с рисунком, сетка или сетка со стразинками). Они способны

разнообразить даже самое лаконичное черное платье.

Не забывайте про аксессуары

Ведь именно они помогут

сделать ваш образ запоминающимся. Даже

если вы выберете самое лаконичное платье, его всегда можно украсить крупными украшениями

(серьги-люстры, чокер с кристаллами, стразы, камни), вот здесь им самое место –

чем больше блеска и сияния, тем лучше.

Сумка из бусин или кристаллов

В вечерних луках более чем уместна сумка из кристаллов, будет

сверкать и переливаться под софитами. Для более смелых девушек можно

замиксовать ее с яркими изделиями с принтом или перьями, а можно сместить

акцент только на нее. В этом случае, выбирайте минималистичный однотонный

костюм, комбинезон или платье, добавляйте блестящую сумочку и больше ничего не

нужно, вы звезда!

Высокие перчатки

Горячий тренд этого сезона. Идеально подойдет под платья с

открытыми руками, пиджак или топ. Берете за основу что-то лаконичное,

добавляете в качестве “изюма” перчатки, и вы в центре внимания!

ЧТО НАДЕТЬ МУЖЧИНАМ?

Самое главное – соблюдать дресс-код и уместность, а то нередко можно

увидеть девушку в платье в пол с минодьером и рядом мужчина в свитере или

клетчатой рубашке.

Если у вас предстоит

празднование в ресторане, рекомендую присмотреться к костюмам,

костюмам-тройкам, смокингам (при условии дресс-кода black tie), рубашка+джинсы/брюки.

празднование в ресторане, рекомендую присмотреться к костюмам, костюмам-тройкам, смокингам (при условии дресс-кода black tie), рубашка+джинсы/брюки. Если празднование

предстоит на вечеринке или в клубе, то уместным станет более расслабленный

аутфит с укороченными брюками, лоферами, кроссовками или кедами и футболкой или

casual рубашкой, добавьте перчику с помощью грубой цепи, ремня с цепочками или

браслетов, возможно, бейсболки. Не забывайте, что у мужчин тоже есть чем разнообразить

лук.

Также в такую тематику празднования отлично впишутся модные рваные

джинсы или брюки-карго в сочетании с футболкой/рубашкой/джинсовкой или всего

вместе. Можно выбрать футболку с асимметричным кроем, сейчас такого в локальных

брендах очень много или даже допустимы сверкающие стразы на принте.

Если празднование

предстоит дома, то конечно, здесь можно расслабиться максимально до комфортного

и удобного свитера, главное, не с оленями. Джинсы/свитер или клетчатая рубашка

на футболку – стильно, удобно и по-домашнему.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ СОЗДАНИИ ИМИДЖА ПАРЫ:

Повторение формы или цвета в луках друг друга. Например, у

молодого человека однотонная цветная рубашка – девушке можно повторить этот

цвет в аксессуарной группе (серьги, сумочка, туфли, боа). Если мужчина

использует в костюме принтованный платок-паше, точно также можно вытянуть из

него цвет и повторить в платье девушки или аксессуарах. Поверьте, девушкам

подстроиться под аутфит мужчины куда легче, чем наоборот.

Не ограничивайте себя правилами, ничего не

стесняйтесь, блистайте, покоряйте вечеринки своими луками. Берите на заметку

любой из советов и сразу применяйте на себя, вы точно оцените результат!