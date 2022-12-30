В Москве прошли первые за десятилетие переговоры министров обороны Сирии и Турции

Министры обороны Турции и Сирии обсудили пути урегулирования сирийского кризиса и борьбу с терроризмом на первых более чем за десятилетие переговорах, передаёт The Independent. На встрече, которая прошла в Москве в среду, также присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.



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Министры обороны Турции и Сирии встретились для переговоров в Москве, что стало первой встречей министров двух стран за последние 11 лет, пишет The Independent.

По данным Министерства обороны Турции, глава турецкого ведомства Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан встретились с министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом и начальником сирийской разведки Али Мамлюком в Москве. На встрече также присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе встречи чиновники обсудили «сирийский кризис, проблему беженцев и усилия по совместной борьбе со всеми террористическими организациями на сирийской земле». В заявлении министерства также отмечается, что стороны продолжат проводить трёхсторонние встречи.

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что министры обсудили пути урегулирования сирийского конфликта. По данным российского ведомства, стороны согласились с необходимостью «конструктивного характера диалога… и необходимостью его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации ситуации» в Сирии и регионе в целом.

Как напоминает The Independent, в начале декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину сформировать трёхсторонний механизм с участием РФ и Сирии для ускорения дипломатических усилий. Турецкий лидер также отметил, что хотел бы встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом.