Источник: «Адмирал Горшков» с «Цирконами» впервые возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ
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Впервые в истории фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота РФ в Средиземном море, сообщил близкий к ВМФ источник.
Предполагается, что на боевое дежурство фрегат выйдет в январе. Для российского флота выход корабля с гиперзвуковыми ракетами на борту произойдет впервые, передает РИА «Новости».
Напомним, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы.
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