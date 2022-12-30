 

В минобороны Франции рассказали о плохом состоянии поставленных Киеву САУ Caesar

30.12.2022, 5:40, Новости дня
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Самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Франция поставляет Киеву, нуждаются в ремонте, пишет газета Figaro со ссылкой на главу минобороны Франции Себастьяна Лекорню.

По его словам, некоторые повреждения Caesar становятся серьезной проблемой, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Франция не готова поставлять новые САУ со своих складов, однако Лекорню призывает проивзодителей ускорить производство для новых поставок Киеву.

При этом украинские военные обеспокоены состоянием САУ, так как из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются, казенная часть орудия также получает повреждения, пишет Figaro.

Министр обороны Франции отмечает, что одно орудие из восемнадцати направленных на Украину уже выведено из строя, другие обездвижены для технического обслуживания. По его словам, украинским войскам понадобится наладить обслуживание установок на месте, так как отправка Caesar в Польшу для ремонта занимает много времени и подвергает системы риску.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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