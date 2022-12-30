 

Times: Членов британского парламента уличили в связях с работниками секс-индустрии

30.12.2022, 5:40, Новости дня
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Членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных поездок, сообщил обозреватель газеты Times Генри Зеффман.

Он отметил, что парламентариев ранее уже предупреждали, что подобные действия могут повлечь для них угрозу шантажа, передает РИА «Новости».

Кроме того, обвинения вызовут вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп (APPG) – неофициальных органов депутатов и пэров, которые совместно проводят обсуждение особых тем, пишет обозреватель Times.

Ряд таких групп организуют командировки, которые полностью оплачиваются из бюджета. Именно во время этих визитов парламентарии могут развлекаться за счет налогоплательщиков, отмечает Зеффман.

Неназванный источник из правительства назвал такое поведение ошеломительным. Он добавил, что если представители недружественного государства получат фотографии или какие-либо другие доказательства вызывающего поведения членов парламента Великобритании, то это может стать огромной проблемой для всего Соединенного Королевства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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