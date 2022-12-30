Мнение: Феерия на первенстве мира по блицу

Норвежец Магнус Карлсен, хоть и лишится буквально через несколько месяцев звания чемпиона мира по шахматам (которое он сам отказался защищать) – продолжает зажигать! На проходящем сейчас в Алма-Ате первенстве мира по блицу случился прямо-таки театральный эпизод. Поскольку действие происходит где-то в окрестностях гор и знаменитого высокогорного катка Медео, шалун Магнус не захотел с утра тупо ждать начала соревнований, а отправился покататься на горных лыжах. И – застрял! (передавали, что на обратном пути он попал в пробку)

В общем, начинается уже тур, всех рассадили по местам, у одного столика стул пустой. Нет Магнуса! Будь кто угодно еще – махнули бы рукой, но это ж, как-никак, сам великий чемпион, тем более пока – действующий. В ролике всё показано: организаторы как могут затягивают открытие, ждут, что Магнус появится. А его всё нет! Подождали сколько могли – 5 минут, потом всё-таки дали старт.

Соперник у Магнуса – белорусский гроссмейстер, очень неплохой, с высоким рейтингом. Он благородно хочет еще подождать, но судья ему не дает, правила, мол, едины для всех. И пускает часы Карлсену. А контроль – всего 3 минуты у каждого на всю партию, правда, с добавлением 2 секунд после каждого сделанного хода.

Часы тикают, вот уже остается 1 минута – Магнуса нет. Судьи уже готовятся зачесть чемпиону поражение без игры, но тут – в зал врывается Магнус в спортивном костюме! Лыжи он бросил, видимо, при входе. И – бегом несется к своему игровому столику. Плюхается – и тут же делает ход, когда у него остается уже только порядка 27 секунд. А у его противника – те же 3 минуты.

В общем, всю партию можно посмотреть. Похоже, этой “форой” Магнус своего соперника просто полностью выбил из колеи. Имея в 6 раз больше времени, Ковалев играл как-то на удивление безвольно, причем уже чуть ли не с третьего хода. Скажем, зачем он белыми стал играть разменную французскую, испокон веку считающуюся дебютом “строго на ничью”?? Я ничего не понял. Ведь ему наоборот – надо было бы стремиться к осложнениям, к всяческому обострению борьбы, с обилием возможностей и тактики, чтобы у Магнуса разбегались глаза, времени-то у него нет вообще нихрена!

Но Ковалев всю партию вел, извините, как пыльным мешком ударенный. У меня даже закралось подозрение – может, это он так уравнивал шансы, стремился “вернуть фору”?! Трудно ведь объяснить, почему он думал как слон над каждым ходом, причем постоянно выбирая наиболее безобидные продолжения?! И почему он не пошел Сg5, пока давали? Что за cd?? В общем, ходу к 20-му Магнус уже полностью уравнял черными, а к 30-му ходу у Магнуса – за счет добавления – стало на часах БОЛЬШЕ времени, чем у его соперника.

И позиция была эндшпильная, безусловно ничейная, с символическим перевесом у черных (слон над конем), но… чисто на понимание. Позиция, где просто надо чувствовать, куда ставить фигуры, и ловить малейшие шансы. Словом – абсолютно “карлсеновская” позиция, в которых Магнус переигрывает даже самых матерых игроков, а не то что сильного, но все-таки рядового гроссмейстера.

В итоге – увы для Белоруссии: черные победили практически “в одну калитку”, без шансов, в на вид полностью “мертвой” эндшпильной позиции с равным количеством пешек. Магнус вынес гросса на тридцати секундах, в последний момент вбежав в турнирный зал! Феноменально. Хорошо, что получилась такая классная запись.