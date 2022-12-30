Взросление, ожидание чуда и мир вокруг: почему нужно читать роман “Маленькие женщины”?

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Ну, без подарков и Рождество – не Рождество, –

проворчала Джо, растянувшись на ковре перед камином.

– Зато у нас есть папа и

мама, а еще у нас есть… все мы друг у друга, –

откликнулась из своего уголка Бет с очень довольным видом.

Друзья,

перед нами роман

американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, действие которого начинается в

Рождество. Поэтому книга с самого начала пропитана сказкой, уютной

атмосферой праздника и ожиданием чуда, сестринской и материнской любовью. Первая глава “Игра в пилигримов” является очень точной аллегорией, через которую мы

погружаемся в жизнь порядочной семьи Марч – в историю взросления четырех сестер, “веселой шайки

славных девах” (как называет их одна из старших сестер – юная писательница Джо)

во время Гражданской войны в Америке.

Мы украдкой наблюдаем за историями первой любви сестер, надежд, взаимовыручки, становления

мировоззрения, неудач и ошибок. Стремление стать лучше, быть полезными обществу и людям, усердно трудиться ради достижения своих целей: “игра в пилигримов” на протяжении всего романа помогает героиням в этом, хотя

для них это и тяжелый труд. И становиться взрослыми им совсем не хочется: “Вот поносить бы

нам на головах утюги тяжелые, чтобы не расти, не взрослеть… Но бутоны должны

стать розами.”

Произведение

сразу стало популярным и до сих пор считается самым известным в Соединённых Штатах

романом для юношества.

Примечательно,

что текст романа намеренно изобилует авторскими неправильностями –

стилистическими, орфографическими, пунктуационными. И в этом есть свой шарм.

Так, неправильно говорит и пишет служанка: “Я толька строчку чтобы сказать мы

паживаем первый сорт”. Путает и соединяет части разных “умных” слов одна из

девочек: “Мы все здоровы я всегда делаю свои уроки и никогда не

противокрепливаю своим сестрам. Мег говорит я хотела сказать не “противоречиваю” так что я это тоже вставляю сюда и Вы можете выбрать которое

более подходящее”. Есть в романе и “домашние”, придуманные героинями слова: “влюбленничанье”, “обитель счастья”, “деловая девица”, “настоященский”. И в

этом всем и чувствуется как раз та самая настоящность, мы как будто мы попадаем

в этот уютный дом главных героинь и становимся свидетелями их счастья, бед,

влетов и падений.

Дорогие читатели, порой, никакие слова не могут выразить и описать большого

чуда и счастья, которое происходит с нами. Такие моменты нужно просто

переживать, радоваться, чувствовать.. Поэтому, друзья, оставляю вашему

воображению испытать все краски этой уютной истории. А те из вас, кто

предпочитает литературу в кадре, могут посмотреть экранизацию романа, где в

главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе.