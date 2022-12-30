 

Взросление, ожидание чуда и мир вокруг: почему нужно читать роман “Маленькие женщины”?

30.12.2022, 4:28, Разное
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Ну, без подарков и Рождество – не Рождество, –
проворчала Джо, растянувшись на ковре перед камином.

– Зато у нас есть папа и
мама, а еще у нас есть… все мы друг у друга, –
откликнулась из своего уголка Бет с очень довольным видом.

Друзья,
перед нами роман
американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, действие которого начинается в
Рождество. Поэтому книга с самого начала пропитана сказкой, уютной
атмосферой праздника и ожиданием чуда, сестринской и материнской любовью. Первая глава “Игра в пилигримов” является очень точной аллегорией, через которую мы
погружаемся в жизнь порядочной семьи Марч – в историю взросления четырех сестер, “веселой шайки
славных девах” (как называет их одна из старших сестер – юная писательница Джо)
во время Гражданской войны в Америке.

Мы украдкой наблюдаем за историями первой любви сестер, надежд, взаимовыручки, становления
мировоззрения, неудач и ошибок. Стремление стать лучше, быть полезными обществу и людям, усердно трудиться ради достижения своих целей: “игра в пилигримов” на протяжении всего романа помогает героиням в этом, хотя
для них это и тяжелый труд. И становиться взрослыми им совсем не хочется: “Вот поносить бы
нам на головах утюги тяжелые, чтобы не расти, не взрослеть… Но бутоны должны
стать розами.”

Произведение
сразу стало популярным и до сих пор считается самым известным в Соединённых Штатах
романом для юношества.

Примечательно,
что текст романа намеренно изобилует авторскими неправильностями –
стилистическими, орфографическими, пунктуационными. И в этом есть свой шарм.
Так, неправильно говорит и пишет служанка: “Я толька строчку чтобы сказать мы
паживаем первый сорт”. Путает и соединяет части разных “умных” слов одна из
девочек: “Мы все здоровы я всегда делаю свои уроки и никогда не
противокрепливаю своим сестрам. Мег говорит я хотела сказать не “противоречиваю” так что я это тоже вставляю сюда и Вы можете выбрать которое
более подходящее”. Есть в романе и “домашние”, придуманные героинями слова: “влюбленничанье”, “обитель счастья”, “деловая девица”, “настоященский”. И в
этом всем и чувствуется как раз та самая настоящность, мы как будто мы попадаем
в этот уютный дом главных героинь и становимся свидетелями их счастья, бед,
влетов и падений.

Дорогие читатели, порой, никакие слова не могут выразить и описать большого
чуда и счастья, которое происходит с нами. Такие моменты нужно просто
переживать, радоваться, чувствовать.. Поэтому, друзья, оставляю вашему
воображению испытать все краски этой уютной истории. А те из вас, кто
предпочитает литературу в кадре, могут посмотреть экранизацию романа, где в
главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе.


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