NYP – большинство американцев хотели бы видеть во главе страны президента моложе 65 лет

Опрос, проведённый Саффолкским университетом совместно с USA Today, показал, что подавляющее большинство американцев хотят, чтобы их президент был моложе 65 лет, передаёт New York Post. Кроме того, большинство респондентов не хотели бы, чтобы на выборах в 2024 году свою кандидатуру выдвигали бывший президент Дональд Трамп и нынешний лидер Джо Байден.



АР

Подавляющее большинство американцев хотят, чтобы их президент был моложе 65 лет, пишет New York Post со ссылкой на опрос, проведённый Саффолкским университетом совместно с USA Today. Как отмечает издание, это может негативно сказаться на возможности баллотироваться на пост президента в 2024 году 76-летнего бывшего президента Дональда Трампа и 80-летнего нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Опрос показал, что 50% респондентов среди американских избирателей считают, что для них «идеальный президент» был бы в возрасте от 51 до 65 лет. Еще 25% предпочли бы, чтобы глава государства был ещё моложе, в возрасте от 35 до 50 лет. Ещё 15% опрошенных отметили, что возраст не имеет значения, но только 8% заявили, что предпочли бы увидеть победу кандидата в возрасте от 66 до 80 лет, и только 0,4% сказали, что хотели бы, чтобы президент США был старше 80 лет.

Байден уже является самым пожилым человеком на посту президента за всю историю Соединённых Штатов. Ранее он заявлял, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году, однако окончательное решение примет в начале следующего года. В случае избрания на второй срок, в день инаугурации ему будет 82 года. А когда он покинет пост в 2029 году, ему будет 86 лет.

New York Post напоминает, что пока Трамп остаётся единственным, кто официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году.

На конкретный вопрос о том, хотели бы они, чтобы Трамп и Байден вновь баллотировались, респонденты в подавляющем большинстве случаев ответили «нет». 69% высказались против выдвижения своей кандидатуры Трампом, 67% — против Байдена. Когда избирателей попросили сделать выбор в гипотетическом матче-реванше на выборах 2020 года, они отдали предпочтение Байдену с перевесом семь процентных пунктов — 47% к 40%; 5% сказали, что выбрали бы кого-то другого; а ещё 4% заявили, что не будут голосовать.

При этом опрошенные американцы разделились поровну, отвечая на вопрос о том, хотят ли они, чтобы президент был демократом, республиканцем или независимым. 30% поддержали бы кандидата от Демократической партии, 28% — от Республиканской партии, а 32% предпочли бы независимого кандидата. При этом более половины, то есть 57%, хотели бы, чтобы их лидер «шёл на компромисс, чтобы добиться результата», в то время как всего 34% хотели бы видеть президента, который бы «стоял на принципах, несмотря ни на что».