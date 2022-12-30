Guardian – двойной удар — из-за брексита и пандемии британские предприятия недосчитались тысяч иностранных работников

Предприятия в сфере услуг по всей Великобритании сталкиваются с серьёзной нехваткой персонала после брексита и пандемии коронавируса, пишет The Guardian. Впрочем, эксперты утверждают, что дефицит рабочей силы сейчас наблюдается во многих крупных странах, поэтому призывают не объяснять его исключительно брекситом.



АР

Совладелица отеля Rowan Tree, расположенного недалеко от Авимора, среди живописных заснеженных пейзажей Кэрнгормса, Тамасина Кэссиди рассказала о том, что ей и её мужу Джонни пришлось «работать ещё больше», чтобы справиться с нехваткой персонала после брексита.

Как отмечает The Guardian, Кэссиди далеко не единственная владелица предприятия в сфере услуг, которая оказалась в трудном положении после выхода Великобритании из Европейского союза.

По её словам, раньше в отеле работали прежде всего граждане Чехии, друзья и знакомые которых часто останавливались у них. Однако теперь многим из них пришлось уехать. Тамасина и её муж Джонни не винят в нехватке персонала только брексит, но сомнений нет — он точно не помог их бизнесу. «Иммиграционная политика, если бы была немного более прогрессивной, чтобы мы могли привозить людей, могла бы помочь, но мы имеем то, что имеем», — отмечает Кэссиди.

Управляющий директор пивоварни Cairngorm Brewery Саманта Фэрклифф рассказала изданию, что почти все иностранные сотрудники паба Winking Owl при их пивоварне во время пандемии коронавируса решили вернуться домой к своим семьям, а не стали претендовать на то, чтобы остаться в Великобритании. «Брексит, а потом коронавирус, как мне кажется, нанесли двойной удар», — считает Фэрклифф.

По оценке британской Ассоциации предприятий гостиничного бизнеса UKHospitality, до полумиллиона работников из ЕС, которые могли иметь право на постоянное проживание, уехали домой во время пандемии и так и не заполнили заявления на рабочие визы.

Winking Owl из-за нехватки персонала приходится закрывать паб на два дня в неделю и привлекать студентов в высокий сезон. «Мы закрываемся в понедельник и вторник по двум причинам. Во-первых, это даёт возможность нашим сотрудникам отдохнуть, у них есть выходные дни, а во-вторых, это означает, что у нас достаточно сотрудников, чтобы хорошо выполнять работу со среды по воскресенье», — отмечает владелица паба.

По словам Фэйрклифф, среди владельцев предприятий в сфере услуг идёт «небольшая война за заработную плату», так как они борются за привлечение и удержание персонала.

Впрочем, эксперты утверждают, что дефицит рабочей силы наблюдается не только в Великобритании, но и во многих других крупных странах, поэтому его нельзя объяснить только брекситом.

В частности, по словам сотрудника Миграционной службы при Оксфордском университете Мадлен Сампшн, отказ от свободного передвижения между Великобританией и ЕС — «один из факторов, но, вероятно, не самый важный, который усугубляет нехватку рабочей силы».

«Мы наблюдаем нехватку рабочей силы в других странах, где не было больших изменений в иммиграционной политике. Так что дело не только в брексите», — отмечает Сампшн. По её мнению, британскому бизнесу может потребоваться несколько лет, чтобы адаптировать свои бизнес-модели к условиям отсутствия дешёвой рабочей силы.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант недавно заявил, что миграция «очень важна» для экономики страны, хотя и подчеркнул, что по-прежнему хочет снизить её уровень.

По данным The Guardian, Министерство внутренних дел выдало «рабочие визы» для 145 258 человек, приехавших в Великобританию за год до сентября: на 128% больше, чем в 2019 году, до начала пандемии. Более 40% из них были визами «квалифицированных работников, в сфере здравоохранения и ухода». Большинство иностранных работников за это время приехали из Индии. 56 тыс. граждан этой страны получили британскую рабочую визу. Ещё 9 974 работников приехали из Филиппин и с 9 944 — из Нигерии.