 

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 925 долларов за тысячу кубометров

30.12.2022, 4:19, Новости дня
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли почти на 4%, примерно до 925 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 893,7 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Ценовой минимум составил 879,4 доллара (–1,6%), максимум – 949,2 доллара (+6,5%). Последние фьючерсы торговались по 924,5 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 891,6 доллара за тысячу кубометров, информирует РИА «Новости».

Ранее стоимость голубого топлива в Европе сократилась ниже порога в 850 долларов за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE, такой показатель наблюдался впервые с 22 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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