Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента).

«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».

Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемосква, южнее Соледара и сам Соледар.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.

По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».

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