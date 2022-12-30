Байден подписал бюджет США объемом почти 1,7 трлн долларов с пакетом помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год (с 1 октября) объемом около 1,7 трлн долларов, в который включен пакет помощи Украине на сумму 44,9 млрд долларов, говорится в письменном заявлении Белого дома.

Бюджет подписан на один финансовый год – с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023. В Бюджет включены средства на оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией в Украине и на другие цели, передает РИА «Новости».

858 млрд долларов выделяются на нужды обороны, а 45 млрд – в помощь Киеву.

Также бюджет предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов. Средства выделяются в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий и на борьбу с насилием против женщин.

Напомним, Конгресс США планировал в 2023 году выделить 884,7 млн долларов американскому правительственному Агентству по глобальным медиа, почти половину этих собираются направить на противодействие РФ в информационной сфере.

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