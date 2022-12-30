Волосам нужен белок: неожиданные причины выпадения волос

Существуют разные причины выпадения волос. Иногда они бывают довольно неожиданными. Они вряд ли придут вам первыми на ум, когда вы пытаетесь разобраться, почему ваша шевелюра редеет. В статье мы расскажем о неожиданных причинах выпадения прядей. Если вы теряете все больше и больше волос при расчесывании, то обратите внимание на эти моменты.

Вегетарианство

Отказ от животной пищи может привести к потере прядей. Наши волосы состоят из протеина на 97 %. Чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, нужно употреблять достаточно белка. Его основным источником является мясо.

Также у вегетарианцев нередко бывает дефицит витаминов группы B. Эти нутриенты необходимы для здорового роста волос. Они содержатся преимущественно в мясе.

Если вы заметили потерю прядей при переходе на вегетарианское меню, то задумайтесь о возвращении к привычному рациону.

Частая смена прически

Если вы часто меняете прическу, а также пользуетесь плойкой или утюжком, то волосы становятся сухими и слабыми. Они легко ломаются и выпадают.

Чтобы избавиться от этой проблемы, реже используйте горячие инструменты и продукты для укладки. Наносите на шевелюру увлажняющие средства, которые предотвращают сухость прядей.

Нарушения гормонального фона

Чрезмерная активность андрогенов в организме нарушает цикл роста волос. Стержни прядей укорачиваются и становятся тонкими. В результате волосы выпадают. Это явление называется андрогенной алопецией.

Если вы замечаете, что пробор шевелюры становится все шире и шире, то, вероятнее всего, причина заключается в повышенной активности андрогенов. В таких случаях уходовые средства и изменение образа жизни не помогают. Вам необходима консультация и помощь трихолога.

Прием некоторых медикаментов

Некоторые лекарства усиливают выпадение волос. К ним относятся препараты, разжижающие кровь, а также лекарства от депрессии. В этом случае вам следует посетить врача и узнать, не связано ли выпадение волос с побочным действием медикаментов.

Заключение

Выпадение волос не всегда связано с плохим уходом за ними. Оно может быть вызвано неожиданными причинами, о которых вы раньше не задумывались.