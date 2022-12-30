 

Мнение: Пропагандисты сходят с ума

30.12.2022, 3:25, Разное
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Нетрудно заметить, что СВО самым негативным образом сказывается на своих адептах – последнее время все мы с удивлением наблюдаем, как вся шобла, непосредственно в ЭТОМ задействованная, прямо у нас на глазах сходит с ума. Все – политики, политологи, военные, военкоры…

Сегодня наткнулся на перл от “политолога Маркова”, завсегдатая всяческих ток-шоу на пропагандистских каналах. Марков, поставивший себе целью работать “в одно рыло” чем-то вроде ОКОН РОСТА, то есть комментировать всю новостную повестку “в правильном ключе”, выдал сегодня такое:

Зеленский в Раде заявил, что Украина ждёт победы, о которой мечтал Бандера. Бандера-то служил Гитлеру и мечтал о победе Гитлера. Зеленский ведь знает об этом. И европейские лидеры знают, что они активно поддерживают именно фашистский режим. (МАРКОВ)

Я чуть чаем не поперхнулся. Нет, Бандеру-то ладно, мы не любим – но должен же Марков был знать, что Бандера вообще-то почти всю войну просидел у немцев в концлагере, конкретно – с сентября 1941 по январь 1945? Считает ли Марков, что Бандера мечтал о победе Гитлера все 3,5 года сидения в Заксенхаузене? Или он все-таки делал перерывы – например, когда давали на ужин особенно несъедобную баланду?

И ведь Сергей Марков – еще из лучших. Но служение гиблому делу не может не закончиться безумием.

Источник: Размышления вольного социолога


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