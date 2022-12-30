ОАК запатентовала устройство для снижения воздействия ракеты на самолет при пуске

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») запатентовала устройство, защищающее при пуске боевой ракеты с летательного аппарата его конструкцию от негативного воздействия факела, образующегося от реактивного двигателя боеприпаса. Устройство уже испытано, следует из патента на изобретение, которое опубликовал Федеральный институт промышленной собственности.

В документе говорится, что двигатель ракет с активным стартом, которые применяются в ходе выполнения боевых задач с рельсовых пусковых устройств, запускается непосредственно на подвеске летательного аппарата и выходит на рабочий режим еще до схода боеприпаса с направляющих, передает ТАСС.

При этом факел охватывает 2/3 длины носителя тем самым оказывая сильное термодинамическое и эрозионное воздействие на большую часть элементов конструкции носителя.

В грузовом отсеке летательного аппарата установлена минимум одна пусковая установка ракет, на которой установлено устройство отклонения струи газов факела ракетного двигателя. Оно состоит из металлического каркаса и трех вставок из углерод-углеродного композиционного материала, пропитанного кремнием. Запатентованное устройство позволяет отклонять струю газов факела ракетного двигателя в сторону от грузового отсека летательного аппарата.

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