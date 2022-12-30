ФТС предсказала рекордный профицит внешней торговли России по итогам года

По итогам 2022 года профицит внешней торговли РФ побьет рекорд, несмотря на непростой для экспорта энергоносителей декабрь, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

Он отметил, что по стоимости внешнеторгового оборота уже побиты результаты прошлого года. Ожидается, что в основном за счет объемов экспорта по итогам уходящего года будет рекордное положительное сальдо торгового баланса, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит 15% вместо прогнозируемых ранее 20%. При этом удалось нарастить в Индию и Турцию.

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