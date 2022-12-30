 

ФТС предсказала рекордный профицит внешней торговли России по итогам года

30.12.2022, 2:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По итогам 2022 года профицит внешней торговли РФ побьет рекорд, несмотря на непростой для экспорта энергоносителей декабрь, сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

Он отметил, что по стоимости внешнеторгового оборота уже побиты результаты прошлого года. Ожидается, что в основном за счет объемов экспорта по итогам уходящего года будет рекордное положительное сальдо торгового баланса, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит 15% вместо прогнозируемых ранее 20%. При этом удалось нарастить в Индию и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.22 / На Украине заметили негативное отношение Байдена к Зеленскому

05.08.22 / Ударом ВКС России в Запорожской области уничтожены две гаубицы М777 и до 150 военнослужащих ВСУ

25.07.21 / На юго-восток Китая обрушился тайфун «Иньфа»

20.08.21 / В ЛНР сообщили о заминированных ВСУ дорогах в Донбассе

25.02.22 / США готовы принимать украинских беженцев – Белый дом

29.07.21 / DM – «коронавирус распространяется» — в Токио выявили вспышку среди охраняющих Олимпийскую деревню полицейских

07.04.22 / Эксперт: Российский интернет ждут прорывные годы

20.07.20 / Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

08.03.21 / Бойфренд Спирс стал героем американского Forbes и рассказал, каким видит будущее с певицей

11.12.21 / Продюсера CNN обвинили в сексуальных домогательствах к детям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика