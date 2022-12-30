Центр Донецка попал под украинский обстрел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку у шесть ракет из РСЗО, под обстрелом оказался также центр города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале представительства говорится, что обстрел был зафиксирован в 02.34 – населенный пункт Константиновка – город Донецк.

По данным очевидцев, в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов были слышны шесть взрывов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 155 мм.

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