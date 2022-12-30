Как укладывать волосы с помощью сухого шампуня: хитрости, о которых мало кто знает

Сухой шампунь способен творить чудеса тогда, когда нет времени и возможности вымыть голову. В большинстве случаев такое косметическое средство поставляется в бутылках с распылителями. Изготавливаться при этом сухой шампунь может на основе крахмала или спирта. Эти компоненты впитывают жир с волос и собирают грязь с кожи головы.

При правильном использовании сухого шампуня результат может быть поразительным. Однако использовать такое средство можно не только для “мытья” головы, но и для создания укладок.

Как правильно использовать сухой шампунь

Правила использования такого средства просты. Перед применением сухой шампунь встряхивают. Компоненты внутри должны хорошо перемешаться. Затем бутылку с шампунем размещают на расстоянии примерно 15 см от головы и производят разбрызгивание. Далее массируют кожу головы и, подождав несколько минут, используют расческу или фен для удаления порошка с волос. Вместе с порошком с волос удаляют и жир с грязью. В результате волосы выглядят гораздо более чистыми и свежими.

Укладка локонов с помощью сухого шампуня

Поскольку сухой шампунь содержит крахмал или спирт, он всегда слегка подсушивает волосы. И это в свою очередь можно использовать для более длительного сохранения созданной прически, в особенности локонов. Ведь для сохранения локонов нужно исключить все, что может их утяжелить.

При создании кудрей и локонов, сухой шампунь можно использовать, к примеру, вместо текстурирующего спрея. Это средство будет сохранять упругость локонов и кудрей и при этом придаст им объем. Ко всему прочему, в отличие от текстурирующего спрея, сухой шампунь одновременно удалит с волос весь оставшийся на них тяжелый жир.

При создании кудрей в качестве завершающего штриха многие девушки используют лак для волос. Лак может хорошо зафиксировать локоны. Однако он одновременно и утяжеляет их. То есть кудри при использовании лака долго на голове не держатся. Поэтому сухой шампунь может стать отличной альтернативой и лаку.

Укладка перьями

Помимо локонов, с помощью сухого шампуня можно сделать красивую модную укладку перьями. Для этого нужно лишь нанести немного сухого шампуня на пальцы рук и взъерошить ими волосы, формируя острые кончики.

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Как добавить волосам объема

Также сухой шампунь может помочь сделать волосы более объемными. Для этого нужно сначала накрутить локоны плойкой, а затем нанести сухой шампунь на корни волос. Далее следует взбить укладку. Волосы будут выглядеть гораздо более пышными.

Если укладка надоела

Пригодится сухой шампунь и в том случае, если сделанная укладка успела надоесть. Для этого средство наносится на все волосы. Сухой шампунь быстро абсорбирует все средства, использовавшиеся для предыдущей укладки. Волосы можно будет просто расчесать, а затем сделать другую укладку.

Виды

Видов сухих шампуней на рынке сегодня представлено огромное количество. Существуют варианты, предназначенные для темных и светлых, сухих и жирных волос. Выбирать такое средство нужно именно с учетом своих индивидуальных особенностей. Выпускаться сухие шампуни могут в виде аэрозолей, высыхающих на волосах, или непосредственно порошка.

Как выбрать

Считается, что лучше всего сухие шампуни подходят для жирных волос. Для обладательниц такой шевелюры это средство может стать настоящей находкой. Как известно мыть голову слишком часто не рекомендуется. От этого волосы становятся еще более жирными. Обладательницам жирных волос сухой шампунь поможет держать волосы свежими и чистыми постоянно без риска еще больше ухудшить их состояние.

К тому же, как уже упоминалось, сухие шампуни подсушивают как сами волосы, так и кожу головы. На жирных волосах такой эффект будет незаметен и не принесет никакого вреда.

Обладательницам сухих волос нужно выбирать особый сухой шампунь. Средство должно быть предназначено именно для сухих волос и чувствительной кожи головы. Обычный сухой шампунь в этом случае может вызвать зуд и пересушить корни. Для таких волос рекомендуется также использовать не порошки, а аэрозоли.