 

Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

30.12.2022, 1:46, Разное
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29 декабря на 83-м году жизни скончался легендарный бразильский футболист Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту). Об этом сообщила его дочь Келли Насименту.

Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром, – написала она в социальных сетях.

По сведениям агентства Reuters, причиной смерти стал отказ органов вследствие рака толстой кишки. К слову, последние месяцы экс-футболист проходил химиотерапию, а ранее ему диагностировали генерализованный отек тела и сердечную недостаточность.

Футбольная карьера Пеле, чье неофициальное прозвище звучит не иначе как Король футбола, началась в 1956 году и завершилась в 1977-м. Он выступал в составе бразильского “Сантоса” и американского “Нью-Йорк Космоса”. За годы в спорте Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом эпохи, и три раза стал чемпионом мира, чего не смог добиться ни один его предшественник.


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