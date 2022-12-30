 

Вивьен Вествуд скончалась на 82-м году жизни

30.12.2022, 1:46, Разное
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Несколько часов назад стало известно, что из жизни ушла одна из ключевых фигур в мире моды, британский дизайнер и основательница одноименного бренда Вивьен Вествуд. Об этом сообщается в официальном аккаунте марки. Вествуд был 81 год. Она скончалась от естественных причин дома в окружении семьи.

29 декабря 2022 года. Сегодня умерла Вивьен Вествуд. Мирно и в окружении семьи, в Клэпхэме, Южный Лондон, – гласит официальное заявление. – Вивьен продолжала делать то, что любит, до последнего вздоха: проектировать, творить, писать книгу и менять жизнь к лучшему. Она вела удивительную жизнь.

Короткий некролог сопровожден редкой фотографией авторства Юргена Теллера. 

Вивьен Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Тинтуисле, Великобритания. В юности она поступила в художественную школу, а затем, в 60-х годах, познакомилась с андерграундным музыкантом Малькольмом Маклареном и в 70-х занялась дизайном. В 1981 году она основала собственный бренд Vivienne Westwood. Вествуд считается родоначальницей стиля панк в высокой моде.

Снимок Юргена Теллера


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