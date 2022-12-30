 

Праздник к нам приходит: Ида Галич запустила новогодний флешмоб “ВКонтакте”

30.12.2022, 1:40, Разное
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“Мне кажется, что, взрослея, мы стали забывать то невероятное предвкушение зимних каникул, новогодней ночи, подарков под ёлкой. Вспомните, как мы ждали этих последних недель декабря! А сейчас последний месяц в году всех страшно бесит — пробки, суета, нужно столько всего успеть… Мне показалось, что такой милый, душевный флешмоб поможет нам чуть больше полюбить декабрь и окунуться в тот период, когда ожидание праздника было чуть ли не приятнее самой новогодней ночи!” — делится мыслями Ида Галич.

С помощью рандомайзера блогер определит, кто из участников флешмоба получит подарок к Новому году лично от неё. Чтобы попытать удачу и попробовать выиграть приз от Иды Галич, необходимо обязательно использовать хештег #Назад_в_НовыйГод. Конкурс продлится до 2 января.


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