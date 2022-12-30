 

“Всех денег не заработать”: муж скандальной звезды 90-х поставил крест на ее карьере

30.12.2022, 1:40, Разное
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Известная российская певица и актриса Юлия Беретта (настоящая фамилия Глебова) получила широкую популярность еще в конце 90-х – начале 2000-х годов, когда выступала в группе “Стрелки”. Кроме того, за ее плечами порядка трех десятков кинолент.

В 2002 году в сфере шоу-бизнеса произошел скандал. Солистка покинула музыкальный коллектив и перешла в сольную карьеру. Кстати, фамилия звезде 90-х досталась от первого супруга, предпринимателя Владимира Глебова.

Ему певица в 2015 году родила сына. Позже пара распалась. Артистка начала встречаться с неким бизнесменом по имени Денис. А в ноябре 2022 года они сыграли свадьбу. Вот только новый супруг будто поставил крест на ее карьере.

Он запретил Юлии Беретте выступать. Об этом в интервью “Дни.ру” рассказал концертный директор исполнительницы Роман Темин. По его словам, певице пришлось отменить гастроли в ОАЭ. “Юля отказалась от концерта в Дубае за два миллиона рублей” – уточнил он.

Сама артистка тоже призналась, что муж запретил ей выступать. Она подчеркнула, что супруг хочет отпраздновать Новый год всей семьей за одним столом.

“Да, это правда, муж запретил мне работать в новогоднюю ночь, настойчиво попросил остаться дома и отметить Новый год семьей, всем вместе. Я согласилась, как говорится, всех денег не заработать”,

– подчеркнула Юлия Беретта. Она также добавила, что считает верным прислушаться к совету супруга. Кстати, новые альбомы певицы выходят регулярно, поэтому поклонники могут сполна насладиться ее творчеством.


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