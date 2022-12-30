ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 12 снарядов калибром 155 мм
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Вооруженные силы Украины выпустили в ночь на пятницу по Киевскому району Донецка более 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрелы были зафиксированы в период с 23.43 по 23.53, всего было выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров, говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку в ДНР, выпустив 11 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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