Модельер Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года, сообщается в Twitter (заблокирован в России) ее дома моды.

Вествуд умерла мирно в окружении близких в Клэпхеме в Южном Лондоне. «Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», – цитирует сообщение ТАСС.

Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она начала заниматься дизайном в 1970 году, в 1981 открыла свой бренд одежды Vivienne Westwood. С 2006 года Вествуд Дама-командор Ордена Британской Империи. Состояние модельера оценивается в более чем 50 млн долларов.

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