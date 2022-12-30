 

Модельер Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни

30.12.2022, 1:30, Новости дня
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Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года, сообщается в Twitter (заблокирован в России) ее дома моды.

Вествуд умерла мирно в окружении близких в Клэпхеме в Южном Лондоне. «Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», – цитирует сообщение ТАСС.

Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она начала заниматься дизайном в 1970 году, в 1981 открыла свой бренд одежды Vivienne Westwood. С 2006 года Вествуд Дама-командор Ордена Британской Империи. Состояние модельера оценивается в более чем 50 млн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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