Модельер Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года, сообщается в Twitter (заблокирован в России) ее дома моды.
Вествуд умерла мирно в окружении близких в Клэпхеме в Южном Лондоне. «Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему», – цитирует сообщение ТАСС.
Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она начала заниматься дизайном в 1970 году, в 1981 открыла свой бренд одежды Vivienne Westwood. С 2006 года Вествуд Дама-командор Ордена Британской Империи. Состояние модельера оценивается в более чем 50 млн долларов.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет