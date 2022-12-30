Роскосмос: Пусковая кампания на Байконуре начнется в феврале

Первый старт ракеты-носителя на космодроме Байконур в 2023 году состоится в феврале, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В следующем году первым запущенным аппаратом станет гидрометеорологический спутник «Электро-Л», передает ТАСС..

На февраль 2023 года также запланирован запуск по программе МКС.

В уходящем году состоялось 22 успешных российских старта ракет-носителей с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. Кроме того, был установлен рекорд по безаварийным стартам – 98. В целом, пояснили в Роскосмосе, успешность пусков в среднем за пять лет составила 99%, за четыре года – 100%.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что резервный корабль для возвращения космонавтов с МКС будет подготовлен к 19 февраля.

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