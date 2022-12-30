Тест: отгадайте советский фильм по дебютной роли актера

Любимые миллионами россиян советские фильмы из года в год согревают сердца, но мало кто знает, что некоторые из них стали для звезд мировой величины дебютом.

Андрей Миронов, Юрий Никулин, Надежда Румянцева и многие другие актеры когда-то сыграли в кино впервые, и этот дебют теперь знают все. Однако известно ли вам, что это за фильмы? Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вам известны любимые актеры. Заодно вы вспомните фильмы “Неподдающиеся”, “Девушка с гитарой”, “Когда деревья были большими” и другие.