 

Тест: отгадайте советский фильм по дебютной роли актера

30.12.2022, 0:17, Разное
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Любимые миллионами россиян советские фильмы из года в год согревают сердца, но мало кто знает, что некоторые из них стали для звезд мировой величины дебютом.

Андрей Миронов, Юрий Никулин, Надежда Румянцева и многие другие актеры когда-то сыграли в кино впервые, и этот дебют теперь знают все. Однако известно ли вам, что это за фильмы? Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вам известны любимые актеры. Заодно вы вспомните фильмы “Неподдающиеся”, “Девушка с гитарой”, “Когда деревья были большими” и другие.


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