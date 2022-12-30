 

Запросившие миллиард беглянка Пугачева и иноагент Галкин* смирились с суровой правдой

30.12.2022, 0:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того, как Алла Пугачева, собрав чемоданы, вновь сбежала из России вместе с детьми, стало известно о том, что артистка выставила на продажу особняк в деревне Грязь. Семейство проживало в замке около 10 лет. За монументальный дом в Подмосковье Примадонна российской эстрады и ее муж Максим Галкин запросили ни много ни мало один миллиард рублей.

Но вскоре супруги поняли, что никто не собирается выкладывать баснословную сумму за их особняк, считает музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. Мол, Алла Пугачева и ее благоверный муж просто смирились с суровой правдой – роскошный дом им не продать.

По словам медиаменеджера, рано или поздно Пугачева будет вынуждена вернуться в Россию, а пока за особняком будет следить ее родственники и близкие – например, дочь Кристина Орбакайте. Дом, как считает Ашуров, пустует, ведь местные жители, дома которых расположены в непосредственной близости к знаменитому замку, уже давно бы заметили присутствие кого-либо.

Ранее Александр Буйнов рассказал о посиделках, которые Алла Пугачева устраивала в Новый год в подмосковном особняке. Такие вечеринки стали традицией, но в этом году, по понятным причинам, отметить зимний праздник в доме артистки певец не сможет. Слова исполнителя хита “Падают листья” приводили “Дни.ру”.

* Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 16.09.2022


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11.22 / По Польше якобы попала «российская ракета, которые использует Украина»

09.07.22 / Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом

08.10.22 / Семья из Подмосковья, выбравшаяся из бункера впервые с 2012 года, после просмотра новостей решила вернуться обратно

25.04.22 / Развелась с мужем и укатила из страны с богатеньким французом: куда пропала звезда “6 кадров” Медведева

18.01.22 / Мнение: Миллиард сожжённых лично Торквемадой

18.08.22 / Такер Карлсон – ФБР погрязло в коррупции и не терпит критики в свой адрес

06.05.22 / Власти США отслеживали нарушителей ковид-режима с помощью геолокации

07.06.22 / Мнение: ЕСПЧ, давай, досвидания!

08.10.21 / Выглядят эффектно, хоть и делать их просто. Прически на волосы средней длины, которые в моде

04.11.22 / Плюнувший в дочь нищеброд Песков получил по заслугам: Мама отдает свою пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика