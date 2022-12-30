 

Данилов день: что нельзя делать 30 декабря

30.12.2022, 0:16, Разное
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ИСТОРИЯ

Житие пророка Даниила известно христианам по сюжетам Ветхого завета. Он жил в Иерусалиме на стыке VI–V веков до нашей эры. После завоевания города вавилонской армией святой оказался в плену. Однако в Вавилоне он смог получить образование и поступил на службу к царю как толкователь снов.

Пропарок Даниил увидел падение Вавилона и приход Мессии. Православные хорошо знают историю о спасении святого ото львов. По преданию, Бог отгородил стеной святого, брошенного в ров со зверями. Считается, что цари были благосклонны к пророку, поэтому он смог прожить до ста лет. До сих пор ученые спорят, где находится настоящая гробница Даниила, на ее роль претендуют сразу пять мест.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В православный праздник нельзя заниматься рукоделием. Шитье тоже под запретом. Наши предки отказывались в Данилов день пить воду, пока не сходят в баню. Считалось, что подобным образом можно вывести из организма болезни. На Руси не было принято делиться своими неудачами с окружающими, даже с близкими, чтобы они вдруг не повторились. Сквернословие, брань и сплетни тоже были под запретом.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

У наших предков было несколько важных традиций на 30 декабря. Сегодня нужно посетить баню, чтобы смыть с себя все трудности уходящего года. Кроме того, славяне клали монетку в карман, чтобы привлечь удачу в новом году.

Сны на Данилов день считались вещими, поэтому девушки клали под подушку лавровые листы с именами парней, которые нравится. Суженый обязательно должен был прийти во сне. Иней в праздничный день предвещал теплую погоду.


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