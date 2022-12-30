Санду заявили о полном прекращении сотрудничества с Россией из-за конфликта на Украине

Молдавия полностью прекратила сотрудничество с Россией после начала спецоперации РФ на Украине, сообщила президент республики Майя Санду в эфире телеканала «Молдова-1».

По ее словам, на момент участия в выборах, власти высказывались за сотрудничество с Москвой, однако после начала конфликта в Украине отношения Кишинева с Россией были прекращены на всех уровнях, передает ТАСС.

Санду добавила, что власти Молдавии считают своим главным проектом вступление в ЕС, которое должно произойти в ближайшее десятилетие.

По ее словам, другого шанса и возможности обеспечить свободное и мирное развитие и повысить уровень жизни граждан у страны не будет.

Общий курс нынешних властей Молдавии заключается в том, чтобы максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба с «российской агрессией» ввергает Молдавию в хаос.

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