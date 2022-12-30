 

Клинка, в которой скончался Пеле, назвала причину его смерти

30.12.2022, 0:05, Новости дня
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Причиной смерти легендарного трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал множественные отказ внутренних органов на фоне онкологического заболевания, официально сообщила клиника «Альберт Эйнштейн», где умер бразилец.

По данным медицинского учреждения, Пеле скончался 29 декабря в 15.27 (21.27 мск) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки, передает ТАСС.

Пеле скончался на 83-м году жизни. Бразильский футбольный клуб «Сантос», игроком которого он был, объявил семидневный траур.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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