Клинка, в которой скончался Пеле, назвала причину его смерти

Причиной смерти легендарного трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал множественные отказ внутренних органов на фоне онкологического заболевания, официально сообщила клиника «Альберт Эйнштейн», где умер бразилец.

По данным медицинского учреждения, Пеле скончался 29 декабря в 15.27 (21.27 мск) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки, передает ТАСС.

Пеле скончался на 83-м году жизни. Бразильский футбольный клуб «Сантос», игроком которого он был, объявил семидневный траур.

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