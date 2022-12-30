 

Литва договорилась с Францией о поставке 18 гаубиц CAESAR

30.12.2022, 0:05, Новости дня
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Министерство обороны Литвы заключило контракт с французским производителем оружия Nexter о поставке в балтийскую республику 18 гаубиц CAESAR, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Он сообщил в Twitter (заблокирован в России), что договор о поставках был подписан в связи с визитом министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Париж, передает RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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