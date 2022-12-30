Литва договорилась с Францией о поставке 18 гаубиц CAESAR
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Министерство обороны Литвы заключило контракт с французским производителем оружия Nexter о поставке в балтийскую республику 18 гаубиц CAESAR, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Он сообщил в Twitter (заблокирован в России), что договор о поставках был подписан в связи с визитом министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Париж, передает RT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.
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