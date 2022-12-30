Литва договорилась с Францией о поставке 18 гаубиц CAESAR

Министерство обороны Литвы заключило контракт с французским производителем оружия Nexter о поставке в балтийскую республику 18 гаубиц CAESAR, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Он сообщил в Twitter (заблокирован в России), что договор о поставках был подписан в связи с визитом министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Париж, передает RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.

—