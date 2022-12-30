Пришелец Пеле

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30.12.2022, 0:00, Разное
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Где, на какой планете, он научился этой легкости и точности?

Пришла  печальная весть.  Король футбола Пеле скончался.
…В его игре абсолютно не чувствовалось тяготения и ограниченности плоти. Получив мяч, он ускорялся без усилий, словно внутри него включался тайный источник энергии. Вбегая с мячом в ногах в самые плотные слои защиты, он делал вещи, которые невозможно было предсказать. Там, где по всем законам динамики движение должно было иссякнуть, у него оно почему-то начиналось заново. Там, где после двух финтов, направленных в разные стороны, должна была следовать пауза в движении, у него вдруг безо всякой паузы следовал третий финт и резкий проброс мяча в зону, которая почему-то оказывалась открытой. А этого никто не видел, кроме него.

Из недавнего эссе Алексея Поликовского «Пришелец»

Источник: Новая газета


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