Мнение: Про георгиевские ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы и предусматривающий уголовную ответственность за ее публичное осквернение.

Между тем за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, гражданину — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Мне вот интересно, что собирается делать России с Латвией, Литвой, Эстонией и Молдовой? Там георгиевские ленты вообще под запретом. Как и на Украине.

С Украиной уже поздно что-то делать. Там проводится спецоперация по денацификации страны. Видимо, одна из секретных целей этой спецоперации – возращение украинцам права носить георгиевские ленты.

Так что там с Латвией, Литвой, Эстонией и Молдовой? Будут предприняты меры по возвращению латышам, литовцам, эстонцам и молдаванам права носить георгиевские ленты? Или эти страны так и останутся неденацифицированными?

Иллюстрация: инструкция по ношению георгиевской ленты отсюда

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