 

Часики тикают – Личное мнение

29.12.2022, 23:00, Разное
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Лолита, успешно завершающая уходящий год, похвасталась часами. Не сама купила, а подарили.


Фото: Соцсети

«Это любимый подарил. Что на Новый год подарит, не знаю», — обрадовала общественность исполнительница.

Эвона как — часы уже подарил, а что ещё на Новый год под ёлку положит, Лолка не знает!

Какой щедрый жених Лолке попался! С предыдущими-то хвастала только интимными отношениями, а теперь — подарками.

Нет, за Лолиту я, конечно, рада. Хотя и не знаю, что для неё лучше. Но подарки — тоже хорошо.

Не знаю, правда, настоящий ли жених в этот раз, или Лолка пошла по скользкому пути Волочковой, но даже если сама себе купила роскошные, как говорят, часы, то это хороший подарок в её возрасте.

Смотришь на часики, они тикают. Веселуха.

Что вы положите под ёлочку своим любимым?

Источник: Лена Миро


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