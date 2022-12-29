Часики тикают – Личное мнение
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Лолита, успешно завершающая уходящий год, похвасталась часами. Не сама купила, а подарили.
Фото: Соцсети
«Это любимый подарил. Что на Новый год подарит, не знаю», — обрадовала общественность исполнительница.
Эвона как — часы уже подарил, а что ещё на Новый год под ёлку положит, Лолка не знает!
Какой щедрый жених Лолке попался! С предыдущими-то хвастала только интимными отношениями, а теперь — подарками.
Нет, за Лолиту я, конечно, рада. Хотя и не знаю, что для неё лучше. Но подарки — тоже хорошо.
Не знаю, правда, настоящий ли жених в этот раз, или Лолка пошла по скользкому пути Волочковой, но даже если сама себе купила роскошные, как говорят, часы, то это хороший подарок в её возрасте.
Смотришь на часики, они тикают. Веселуха.
Что вы положите под ёлочку своим любимым?
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Источник: Лена Миро
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