 

Президент Киргизии объяснил свою позицию по русскому языку

29.12.2022, 22:41, Новости дня
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Власти Киргизии начинают шаги по развитию русского языка в республике, в 2023 году будут построены девять школ с обучением русскому языку, их возведет Россия, рассказал президент страны Садыр Жапаров.

Накануне на заседании кабмина Садыр Жапаров пристыдил ряд министерств за то, что они практически не ведут документооборот на государственном киргизском языке. В интервью госагентству «Кабар» он объяснил, что его слова были истолкованы неверно.

«Почему я сказал, чтобы вели документы на киргизском? После развала Союза, у нас, особенно в регионах, осталось очень мало учителей русского языка. Поэтому много случаев, когда кадры пишут на русском с ошибками. Куча ошибок на одной странице. Я сказал, чтобы лучше писали грамотно на киргизском, а русскую версию прикрепляли к документам», – приводит его слова «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале.

По словам Жапарова, иногда основной документ приходит на киргизском, а приложения на русском. Чтобы не было путаницы, он сказал, «чтобы был единый порядок: главный документ на киргизском, приложения – на русском. Все равно переводы документов на русском языке всегда прилагаются». Президент подчеркнул, что русский язык имеет статус официального в Киргизии.

«Большинство наших мигрантов работает в России. Поэтому они должны знать русский язык на хорошем уровне. Это дает очень большие возможности в работе. Поэтому во время своего первого визита в Москву я попросил Владимира Владимировича (Путина) построить у нас девять школ – и получил его согласие», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что русский язык является мощной объединяющей силой, которая скрепляет государства СНГ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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