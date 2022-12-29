Бразильский футбольный клуб «Сантос» на неделю объявил траур в связи со смертью Пеле
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Футбольный клуб «Сантос» объявил о семидневном трауре после сообщений о смерти легендарного трехкратного чемпиона мира Пеле.
В сообщении клуба говорится, что «Сантос» глубоко сожалеет о смерти лучшего футболиста всех времен», передает РИА «Новости».
В клубе отметили, что любая дань уважения будет мала по сравнению с величием Эдсона Арантиса ду Насименту, короля Пеле.
«С огромной печалью и скорбью клуб объявляет семидневный официальный траур», – сообщил «Сантос». В течение недели флаг клуба был спущен.
Напомним, Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
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