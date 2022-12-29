Мнение: О внезапном украинском подарке для Путина… Опять повезло?

Ну что сказать? Фартовый!

Даже при таких вот «вводных», о которых лишний раз лучше и не напоминать… При всех ошибках и просчётах — подарки продолжаются. И в связи с украинскими событиями — тоже. Весьма щедрые по нынешним временам подарки, надо заметить.

Но есть нюанс.

Рублёвые цены на #нефть для России в уходящем году сложились намного более удачно, чем ожидалось. В среднем по году они оказались даже выше, чем в среднем за пятилетку.

И даже в четвёртом квартале — плюс-минус на уровне, даже с учётом западного «потолка».

Вероятно, и начало года станет для российского нефтяного экспорта не самым тяжёлым временем. Потенциал роста у нефти есть.

Краткосрочный, правда. Но кто сейчас планирует вдолгую? День бы простоять, да ночь продержаться. По-видимому, на 1-й квартал наступающего 2023-го пороху ещё хватит.

Но вот вдолгую, кстати, перспективы уже не очень радужные.

Можно, конечно, говорить, что Штаты тут используют примерно тот же сценарий, который они применили против #СССР после его вторжения в Афганистан. Но на самом деле, это удешевление «чёрного золота» — тренд объективный и долгосрочный.

Объективные экономические закономерность способствуют долгосрочному снижению цен на ресурсы. И никакая «стихия рынка» ничего с этим поделать не может. И никакие «спекулянты» из Goldman Sachs тоже.

Кстати, не менее показателен ценовой график за последние полвека с учётом инфляции.

Здесь «исторические» #цены пересчитаны в сегодняшние доллары с учётом инфляционной составляющей. И, в общем-то, видно, что нынешний ужасный энергетический кризис ни в какое сравнение не идёт с нефтяными шоками 1970-х. И даже с тем «шоком», который состоялся буквально на наших глазах в канун глобального кризиса 2008-2009 гг. Запад его, можно сказать, даже и не заметил особо.

Тогда, к слову, взлёт нефтяных цен — при всех их довольно резких колебаниях, — стал для России тоже колоссальным подарком, позволившим только федеральному бюджету получить в общей сложности более 1,5 трлн долл. одних лишь дополнительных нефтегазовых доходов. Которые были, в общем-то, «профуканы»…

Также будет про…люблен и нынешний, возможно, последний «подарок»?

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