Мнение: Вдвое меньше за тот же объем

Я смотрю, российские СМИ нынче буквально переполнены хвастливыми утверждениями насчет того, как замечательно российская экономика «пережила санкции». Например, в качестве невероятного успеха указывают на то, что, мол, в начале СВО после ввода «калечащих санкций» почти все экономические аналитики предсказывали, что спад российского ВВП по итогу года составит 10-20% – а он сократился всего на каких-то 3,5%! Гы-гы-гы!

На это можно только подивиться – чему радуются эти идиоты? Ведь в любом случае речь о спаде, причем 3,5% ВВП – это в любом случае огромная величина. Если б экономистам безо всякой СВО года 2-3 назад сказали, что российская экономика упадет на 3,5% – они бы на себе волосы рвали от горя. Да просто вспомним, как долгие годы рост в экономике составлял «ничтожные» 0,5% – и то практически все экономисты, хоть правительственные, хоть оппозиционные, стонали, что это очень мало и надо обязательно «ускориться»; а это ведь было хоть пол-процента, но все же с плюсом! А тут 3,5 с минусом!

Но главное – пусть спад мог бы быть еще гораздо хуже, основной вопрос – за что? Чего ради?! Экономика сжимается, несет убытки, в стране резко ускорилась инфляция, просел импорт – а что взамен? «Азовское море стало нашим» – при непрекращающейся войне? Как-то слабо утешает. Или надо радоваться «присоединению» ушатанного вусмерть Донбасса с его истощенными шахтами, при том, что в России и своего угля навалом, только продавать его в Европе внезапно стало некому?

Или второе «счастье» 2022 года, о котором шумно трубит, к примеру, журнал «Эксперт» – что «у Запада не получилось нефтяное эмбарго», как и «потолок цен», так как Россия перенаправила потоки свои нефти из Европы на Восток, и теперь львиную долю своей нефти Россия продает в Китай и в Индию. «Эксперты» хвастают, что Россия даже не сократила объемы своей добычи нефти, «назло врагам». Вот, мол, насколько мы смеемся над вашими санкциями – даже количественные объемы экспорта не сокращаем!

И за фальшивой «радостью» никто как бы не замечает, на каких условиях РФ нынче продает свою нефть той же Индии. А там ведь, особенно под конец года, «скидки» к цене становятся какими-то совсем уж кабальными – 30-40 долл. к цене барреля. По некоторым оценкам, Россия уже продает свою нефть практически на уровне себестоимости, то есть «лишь бы продать»… И, спрашивается – а нахрена такие продажи? Как у того хитрого еврея с Привоза, который покупал яйца по 2 рубля десяток, варил их, а потом продавал, тоже по 2 рубля за десяток. Его спрашивают – как же так, в чем твоя выгода, Моня?! А тот в ответ:

– Ну как вы не понимаете! Я, во-первых, при деле, а во-вторых – имею от варки яиц бесплатный навар!

Чушь какая-то. Но ведь и это еще не всё. Финальный штрих касается того самого «мы не сбавляем добычи нефти», чем тоже принято сейчас хвастать. А ведь на деле это означает, что объемы нефти из России на рынке под влиянием санкций не изменились, насыщенность рынка не страдает. Изменились только реальные ЦЕНЫ за баррели российской нефти – то есть сами нефтяники из РФ теперь получают за те же объемы намного (чуть ли не вдвое) меньше денег. По мне, так это говорит о феноменальном успехе санкций: Запад сумел и России нанести существенный ущерб, и мировому рынку нисколько не повредить (нефти на нем по-прежнему хватает).

В общем – Россию имеют как хотят. А россияне могут месяц за месяцем утешаться тем, что вот-вот возьмут Бахмут.