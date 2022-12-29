Президент Украины Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который ранее раскритиковали журналисты и правозащитники.

На сайте Зеленского документ «проект закона про медиа» получил статус «возвращен с подписью президента», передает РИА «Новости».

Ранее Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали украинские депутаты. Согласно закону, власти получат право штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им не понравится информационный контент.

По словам украинского депутата Николая Княжицкого, такой закон вернет Украину в советское время, когда было только государственное телевидение или «Центральное телевидение».

Единогласным регулятором средств массовой информации станет Национальный совет по теле- и радиовещанию, который получит широкие полномочия.

Национальный союз журналистов Украины выступил против законопроекта. Утверждается, что Нацсовет не является независимым регулятором, так как половину этого органа назначает президент, а другую половину – парламент. Украинский закон о медиа также запрещает все телеканалы и другие медиаресурсы России.

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