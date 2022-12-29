 

Легендарный футболист Пеле скончался на 83 году жизни

29.12.2022, 21:50, Новости дня
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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни, сообщила его дочь Келли Насименту в Instagram (компания Meta признана экстремистской в России).

«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – цитирует ее сообщение ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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