Легендарный футболист Пеле скончался на 83 году жизни
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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни, сообщила его дочь Келли Насименту в Instagram (компания Meta признана экстремистской в России).
«Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», – цитирует ее сообщение ТАСС.
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