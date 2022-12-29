Написанные от руки тексты Дрейка продадут на аукционе почти за полтора миллиона рублей

Написанные от руки рэп-тексты Дрейка собираются продать на аукционе. Заметки датированы началом 2000-х. В то время начинающий артист Обри Грэм (настоящее имя музыканта) работал на мебельной фабрике своего дяди в Мемфисе.

Там и были обнаружены наброски. Тексты, написанные на листках из блокнота, нашли в мусорных баках при закрытии завода. Представители аукционного дома Moments In Time сообщили, что готовятся продать находку за 20 тысяч долларов. Это примерно полтора миллиона рублей.

Во время работы на заводе была написана песня под названием “Come Spring”, которая в итоге превратилась в “Come Winter” с его дебютного микстейпа “Room For Improvement”. Альбом вышел в 2006 году. На фабрике также было найдено множество других текстов рэпера.

Сейчас Дрейк является одним из самых влиятельных музыкантов современности. Помимо карьеры, он воспитывает очаровательного сына Адониса. Впрочем, несмотря на всеобщую любовь, музыкант нечасто показывает мальчика и еще реже выходит с ним в свет.