 

Бросивший Муцениеце Прилучный явил беременную любовницу детям: Не понимаю, когда отмахиваются

29.12.2022, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года. Тогда было решено, что дети останутся жить с матерью, а у отца будут лишь гостить и ездить с ним отдыхать. Бывшие супруги, несмотря на скандал и громкое расставание, сохранили дружеские отношения ради общих наследников и по сей день хорошо общаются.

В этом году стало известно, что Прилучный, который бросил не только Муценицеце, но и Мирославу Карпович, стал встречаться с коллегой по сериалу “В клетке” 26-летней Зепюр Брутян. Вскоре публика узнала о свадьбе влюбленных. А еще некоторое время спустя появились слухи о беременности молодой актрисы. Информацию о пополнении пара опровергать не стала.

В недавнем интервью Павел рассказал, как его дети от брака с Муцениеце относятся к его новой жене. Как оказалось, все прошло гладко. Отпрыски тепло приняли возлюбленную отца. По словам Прилучного, они относятся к Зепюр как к старшей сестре, считают ее обаятельной и уважают.

“Не понимаю, когда отцы уходят, заводят новую семью, отмахиваются от детей”, – выразил недоумение артист.

Павел Прилучный признался, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливым. До встречи с Зепюр Брутян он не верил в лучшее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03.22 / Ученые доказали, что COVID-19 может вызывать уменьшение мозга

02.06.22 / Ведущий Fox News – у Байдена нет шансов доработать до конца срока

07.12.21 / Большой гороскоп макияжа: какой трендовый мейкап выбрать по своему знаку зодиака

05.05.22 / Перекроят силуэт и спрячут объемы: секреты выбора брюк для женщин с пышными формами

16.05.22 / Странный объект обнаружили астрономы в тысячи световых лет от Земли

16.08.22 / Мнение: Эппл цензурирует Рутуб, видеосервисы вместо кино и санкции от производителей музыкального софта

24.10.22 / Скандалы: Народный милитаризм

15.12.22 / Ирина Старшенбаум, Юлия Паршута, Мария Тарасова и другие гости beauty-презентации

15.04.22 / Школьникам разрешат сдавать ЕГЭ по основам православной культуры вместо математики

14.07.22 / Бригады “Мосводостока” готовы устранить возможные временные скопления воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика